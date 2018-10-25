В Казахстане завершено расследование убийства фигуриста Дениса Тена

Алма-Ата, Казахстан, , 11:18 — REGNUM Правоохранительные органы Казахстана закончили расследование уголовного дела об убийстве фигуриста Дениса Тена, заявил министр иностранных дел республики Калмуханбет Касымов, сообщает 25 октября издание Informburo.

По словам министра, расследование было продлено на 15 дней в связи с процессом ознакомления с материалами дела.

«Как только закончится ознакомление с материалами дела, его сразу передадут в суд», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября специализированный межрайонный суд Алма-Аты продлил на 15 суток арест троим фигурантам дела об убийстве Дениса Тена.

19 июля 2018 года фигурист получил ножевое ранение в ходе борьбы с автограбителями, пытавшимися снять зеркало с его автомобиля. Тен скончался в больнице от потери в крови.

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