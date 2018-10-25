Жители Львовской области разблокировали трассу в Польшу

Мостиска, Украина, , 11:13 — REGNUM Жители города Мостиска Львовской области разблокировали трассу Львов — Шегини, поскольку в их города прибыла техника для ремонта дорог, сообщило 25 октября издание Zaxid.net

Двое суток люди непрерывно блокировали международную трассу, требуя отремонтировать два километра дороги на улице Ярослава Мудрого.

Вечером 24 октября представители протестующих встретились с руководителем Львовской области, который пообещал начать ремонт 25−26 октября. Утром 25 октября после приезда дорожной техники люди разошлись по домам.

Напомним, 23 октября протестующие перекрыли трассу Львов — Шегини, которая ведёт к пункту пропуска «Шегини» на границе с Польшей. Они непрерывно ходили по переходу, заблокировав движение транспорта.

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