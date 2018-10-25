Вводится наказание за фиктивный учет мигрантов в нежилом помещении

Москва, , 11:11 — REGNUM Закон об уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет мигрантов в нежилом помещении Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Закон распространяется на лиц, которые занимаются легализацией незаконных мигрантов, отмечают в Госдуме.

«Решение защищает рынок труда, направлено на обеспечение безопасности», — отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Вводится уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в РФ не только в жилом, но и в нежилом помещении.

В частности, нарушителя могут посадить на три года, приговорить к принудительным работам на срок до 3 лет и оштрафовать на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на борьбу с фиктивной регистрацией мигрантов в «резиновых» офисах,