В барнаульском лицее после «керченской стрельбы» организовали тренинг

Барнаул, , 11:10 — REGNUM Керченской трагедией, в результате которой от рук студента-самоубийцы погибли студенты и преподаватели политехнического колледжа, прониклись в Барнауле. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор лицея № 122 Игорь Зеленцов, тема подростковых конфликтов стала особенно острой после трагедии в Керчи, когда в стрельбе и взрывах погибло 20 человек. Поэтому в общеобразовательном учреждении решено провести тренинг, посвящённый трудностям взаимоотношений среди подростков: их будут учить, как решать конфликты и корректировать своё поведение.

«Многие проблемы в подростковой среде требуют психологической работы и профилактики. Молодые люди зачастую не знают, как не допустить конфликтных ситуаций или выйти из них, и это может выливаться в том числе в такие проявления, как это было в Керчи», — считает Игорь Зеленцов.

По его словам, вести тренинг будет тренер-психолог из Новосибирска Вера Карманова. Предполагается, что в нём будут участвовать ученики 7−8 классов вместе с родителями.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керчи студент политехнического колледжа при помощи взрывного устройства и помпового ружья совершил нападение на своих сверстников, а затем покончил с собой.

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