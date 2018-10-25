Чукотка и Чувашия присоединились к проекту «Великие имена России»

Анадырь, , 11:08 — REGNUM К общенациональному конкурсу «Великие имена России» присоединились Чукотский автономный округ и Республика Чувашия. В список для голосования уже добавлен международный аэропорт Анадырь (Угольный). Вскоре можно будет проголосовать и за имя для международного аэропорта Чебоксары, сообщается на сайте Общественной палаты РФ

Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, комментируя это решение, заявил: «Проект оказался поистине народным, живым. Люди в регионах мгновенно с большим интересом на него откликнулись. То, что принять участие в конкурсе хотят и за пределами изначально определенных для проекта регионов, — это очень приятно, значит, мы на верном пути. Конечно, оргкомитет конкурса не мог не пойти навстречу пожеланиям и расширил число участников».

Жители Чукотки уже предложили 10 имен выдающихся личностей, которые могут быть присвоены аэропорту Анадыря. В частности, в список вошли военный летчик, герой Великой Отечественной войны Тимофей Елков, писатель, автор знаменитого сборника рассказов «Чукотская сага» Юрий Рытхэу, русский и советский океанолог, исследователь Арктики Николай Евгенов, выросший в Анадыре космонавт Герой России Павел Виноградов, лучший оленевод Чукотки Герой Социалистического Труда Иван Аренто.

В настоящее время Общественная палата Чувашской Республики готовится к проведению публичных обсуждений и формированию списка имен-претендентов для названия международного аэропорта Чебоксары.

Член Общественной палаты РФ от Чувашской Республики Николай Паштаев предполагает, что аэропорт в Чебоксарах мог бы получить имя в честь знаменитого земляка-космонавта Героя Советского Союза генерал-майора авиации Андрияна Николаева.

«Николаев — первый космонавт, который в 1962 году работал на орбите без скафандра, первый космонавт, который участвовал в военном эксперименте в космосе. В нашем городе и улица названа в его честь, есть монумент, посвященный ему, население Чувашии им гордится. Он родился здесь и умер на улице Николаева», — рассказал журналистам Николай Паштаев.

Общественный деятель не сомневается, что жители Чувашии готовы принять самое активное участие в голосовании.

«Этот проект я оцениваю на все пять баллов! Он имеет огромное значение как для воспитания молодого поколения, так и для формирования позитивного образа России в мире», — отметил Николай Паштаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 28 октября 2018 года жители регионов проведения общенационального конкурса «Великие имена России» могут предложить свои варианты имен для аэропортов-участников.

В настоящее время в адрес оргкомитета конкурса уже поступило огромное число предложений, в общей сложности — более 400 вариантов имен — от исторических фигур и деятелей советского периода до наших современников.

В предложениях отображены как общенациональный, так и локальный культурно-исторический контекст — имена людей, которыми особенно гордятся жители каждой территории.