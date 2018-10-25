Физкультура в Екатеринбурге – просмотр «Движения вверх» вместо упражнений

Екатеринбург, , 11:51 — REGNUM Ученик одной из екатеринбургских школ получил двойку по физической культуре за то, что не посмотрел фильм «Движение вверх». У мальчика не оказалось дома компьютера, однако учителя это не волновало. Историю школьника опубликовал в своём Facebook отец одноклассника ребенка Роман Исхаков.

Мужчина рассказал, что учитель физкультуры дал ученикам задание посмотреть вместе с родителями киноленту, чтобы потом на уроке рассказать о «методах спортивной мотивации», опираясь на сюжет фильма. У школьника не получилось выполнить задание, так как он из бедной семьи и у него нет матери. К тому же мальчик практически не общается со сверстниками, поэтому возможности сходить к кому-либо в гости и посмотреть фильм у него тоже нет. Как пишет Роман, на это у учителя был короткий ответ:

«Ну, надо было найти выход».

Пользователи в основном негативно отнеслись к этой истории. Большинство из них отметило, что просмотр фильма не входит в школьную программу, поэтому учитель не должен был заставлять школьников смотреть его и тем более ставить плохую оценку за невыполненное задание. Кроме того, многих поразил тот факт, что ученики занимаются на уроке не физической подготовкой, а творческими заданиями.

«Совсем с ума сошли, физ-ру только упражнениями сдавали раньше. А теперь сочинение писать?» — возмутилась Алёна К.

Директор школы №53 Марина Власова дала комментарий информационному агентству ЕАН. Она отметила, что все двойки исправлены, а педагог получил замечание.

«Он молодой, сами понимаете, бывает», — заключила Власова.

Ранее внимание соцсетей привлек еще один необычный метод преподавания. Учительница из Чикаго начала использовать мемы-стикеры, которые заменяют оценки и комментарии к работам учеников. Она пояснила, что некоторые работы бывают настолько нелепы, что это единственный способ выразить всё то, что она думает о них. Пользователи, как и сами школьники, пришли в восторг от такого метода, а некоторые признались, что отныне будут делать так же.

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