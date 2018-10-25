В России предложили оборудовать всё оружие датчиками слежения

Москва, , 11:04 — REGNUM В МВД РФ предложили оснастить всё легальное огнестрельное оружие в стране датчиками слежения, сообщает 25 октября РИА Новости со ссылкой на старшего сотрудника отдела испытаний центра технического регулирования и каталогизации СТиС Андрея Цуканова.

По его словам, таким образом можно эффективнее бороться с ЧП наподобие инцидента в Керченском политехническом колледже.

Он отметил, что датчик-накопитель можно будет устанавливать в приклад или корпус оружия еще на стадии изготовления. Похожий принцип применяется в том числе в автомобилях, когда срабатывает сигнал SOS при срабатывании датчиков удара.

Читайте также: Москалькова предлагает поднять возрастной ценз на оружие

Напомним, 17 октября учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв самодельного взрывного устройства, а затем начал расстреливать педагогический состав и учащихся. В результате стрельбы погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что трагедия в Керчи выявила неэффективные стороны работы с молодежью. Он отметил, что подобные нападения происходят не первый раз, поэтому необходимо усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов.

Читайте подробнее: Трагедия в Керчи: Патрушев потребовал усилить контроль за оборотом оружия