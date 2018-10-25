Четверг, 25 Октября 2018 года
11:56:34 МСК

В России предложили оборудовать всё оружие датчиками слежения

Общество

Таким образом можно эффективнее бороться с ЧП наподобие инцидента в Керченском политехническом колледже, считают в МВД

В России предложили оборудовать всё оружие датчиками слежения
Оружие

Москва, 25 октября 2018, 11:04 — REGNUM  В МВД РФ предложили оснастить всё легальное огнестрельное оружие в стране датчиками слежения, сообщает 25 октября РИА Новости со ссылкой на старшего сотрудника отдела испытаний центра технического регулирования и каталогизации СТиС Андрея Цуканова.

По его словам, таким образом можно эффективнее бороться с ЧП наподобие инцидента в Керченском политехническом колледже.

Он отметил, что датчик-накопитель можно будет устанавливать в приклад или корпус оружия еще на стадии изготовления. Похожий принцип применяется в том числе в автомобилях, когда срабатывает сигнал SOS при срабатывании датчиков удара.

Читайте также: Москалькова предлагает поднять возрастной ценз на оружие

Напомним, 17 октября учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв самодельного взрывного устройства, а затем начал расстреливать педагогический состав и учащихся. В результате стрельбы погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что трагедия в Керчи выявила неэффективные стороны работы с молодежью. Он отметил, что подобные нападения происходят не первый раз, поэтому необходимо усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов.

Читайте подробнее: Трагедия в Керчи: Патрушев потребовал усилить контроль за оборотом оружия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконный оборот оружия и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить