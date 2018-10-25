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Кызыл-Ординская область Казахстана переведет время на час назад

Общество

Территория Казахстана разделена на два часовых пояса: UTC+5 и UTC+6

Кызыл-Ординская область Казахстана переведет время на час назад
Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия
Настенные часы

Кызыл-Орда, Казахстан, 25 октября 2018, 10:52 — REGNUM  Правительство Казахстана планирует перевести Кызыл-Ординскую область на четвертый часовой пояс (UTC+5). Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства, который опубликован 25 октября на сайте «Открытые нормативно правовые акты».

Жители Кызыл-Ординской области переведут время на час назад в ночь на 1 декабря в 00:00. Территория Казахстана разделена на два часовых пояса: UTC+5 и UTC+6. Авторы проекта считают, что изменение часового пояса улучшит ситуацию с физиологическим дисбалансом.

Напомним, Казахстан отказался от перехода на «летнее» и «зимнее» время в 2005 году. В 2017 году депутаты Сената парламента Казахстана также предлагали перевести часовой пояс Кустанайской области.

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Переход на «зимнее» и «летнее» время
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