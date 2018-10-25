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Видео: в США судья поймал подозреваемого, сбежавшего из зала суда

Общество

Второму подозреваемому удалось уйти, но недалеко

Вашингтон, 25 октября 2018, 10:47 — REGNUM  В сети набирает популярность видео, в котором показано, как в США судья поймал подозреваемого, попытавшегося сбежать из зала суда. Ролик был опубликован 24 октября на YouTube-канале New York Post.

Двое подозреваемых Коди Ховард и Таннер Джекон попытались сбежать от правосудия прямо во время судебного заседания. Судья Р. У. Баззард, крайне поразившийся такой наглости, недолго думая, скинул мантию и бросился их догонять. Он настиг Ховарда в момент, когда тот пытался выйти на улицу. Таннеру удалось уйти, но недалеко, его задержали в нескольких кварталах от здания суда.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что жительница штата США Нью-Джерси предотвратила трагедию. Она пожаловалась в полицию штата Кентукки на мужчину, который допустил расистское оскорбление в адрес её детей. Когда стражи порядка решили его проверить, выяснилось, что мужчина готовил нападение на школы.

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