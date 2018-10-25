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Давление в Москве приблизилось к аномально низким отметкам

Общество

Погода в столице пасмурная и сырая

Давление в Москве приблизилось к аномально низким отметкам
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дождь в Москве

Москва, 25 октября 2018, 10:43 — REGNUM  Сегодня, 25 октября, в Москве будет не только сыро и промозгло. Для метеозависимых людей погода приготовила ещё один неприятный сюрприз. Столбики термометров московских барометров опустились до аномально низких отметок.

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По данным синоптиков, в середине дня атмосферное давление составит 729 мм ртутного столба. Это значительно ниже нормы.

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Напомним, Московский регион в настоящее время находится во власти тыловой части циклона. Погода обещает быть пасмурной, временами возможен дождь. Температура воздуха не прогреется выше 7 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 октября, показатель атмосферного давления в Москве вплотную приблизился к рекордно низкому значению 1992 года. Столбики барометров упали до 727 мм рт. ст. 26 лет назад в этот день атмосферное давление составляло 725 мм рт. ст.

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