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В ДТП с тремя жертвами в Петербурге пострадал офицер УФСИН, возбуждено дело

Общество

Дело ведет Следственный комитет

В ДТП с тремя жертвами в Петербурге пострадал офицер УФСИН, возбуждено дело
Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания
Столкновение

Санкт-Петербург, 25 октября 2018, 10:39 — REGNUM  Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту дорожной аварии с тремя погибшими, произошедшей на Таллинском шоссе в Петербурге в ночь на 24 октября. В ДТП участвовал сотрудник УФСИН, он получил тяжелые травмы. Не исключено, что он может быть признан виновником аварии.

Как сообщили 24 октября в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц»). За это преступление может быть назначено до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина 1989 года рождения, сотрудник УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, капитан внутренней службы, на автомобиле Toyota выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris.

Водитель корейской иномарки, 30-летний мужчина, и два его пассажира, мужчина и женщина такого же возраста, скончались на месте происшествия, а сотрудник УФСИН в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

«Произведен осмотр места происшествия, установлены и допрошены свидетели и очевидцы, назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека погибли в ДТП на Таллинском шоссе в Петербурге

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Дорожно-транспортные происшествия
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