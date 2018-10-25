Стало известно, что раздражает покупателей в детских магазинах

Москва, , 10:31 — REGNUM Наибольшее недовольство при посещении детских магазинов у жителей России вызывает работа персонала. Те или иные претензии к сотрудникам возникают у 46% посетителей, говорится в опубликованном 25 октября отчете консалтингового агентства Paper Planes.

Так, 20% респондентов считают, что персонала не хватает, еще 16% раздражены очередями у касс. На некомпетентность продавцов указали 7% опрошенных, на грубое обхождение — еще 2%.

При этом высокими ценами недовольны только 11% российских покупателей, еще 4% считают, что промоакций должно быть больше.

По словам управляющего партнера агентства Ильи Балахнина, плохое обслуживание лишает покупателей элемента праздника, становится пресловутой ложкой дегтя в бочке меда. Магазин лишается преимуществ своей специфики.

Ранее в агентстве Paper Planes выяснили, что чаще всего в детских магазинах покупают игрушки, таких клиентов 65%. А вот за одеждой и обувью туда чаще ходят 10% и 8% покупателей соответственно.