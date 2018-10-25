Наследие КПСС: арбитражный суд встал на сторону минкультуры Оренбуржья

Оренбург, , 10:32 — REGNUM Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) отменил решение арбитражного суда Оренбургской области о признании частично недействующим постановления правительства. Речь об отмене части зоны охраняемого природного ландшафта памятника истории и культуры федерального значения «Здание гауптвахты», режимы которой устанавливали особые ограничения деятельности на данной территории и запрещали любое новое строительство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры и внешних связей Оренбуржья.

«Таким образом, на территории «Обкомовской дачи» или бывшего детского санатория (ул. 8 марта, 1 Б) сохранен особый режим использования земельных участков — зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия федерального значения «Здание гауптвахты».

Ограничения зоны охраняемого природного ландшафта, содержащие, в том числе, запрет на снос существующих объектов и новое строительство, направлены на сохранение памятника истории и культуры, восстановление выявленных объектов и ценного озеленения как родной градостроительной среды здания гауптвахты», — подчеркнули в ведомстве.

По мнению госоргана, сохранение уникального культурного и архитектурного наследия должно являться определяющим при проведении градостроительной деятельности на территории исторических поселений. И решение арбитражного суда высшей инстанции наглядно подтверждает жёсткую и последовательную позицию государства в этом важнейшем вопросе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с февраля 2018 года в центре внимания оренбуржцев оказалось здание бывшей обкомовской дачи — монументального объекта с колоннами, являющегося ценной застройкой в духе советского классицизма. Собственник решил снести здание. Однако из-за противостояния неравнодушных горожан, чиновников и представителей надзорных органов работы пришлось приостановить. Последовали судебные тяжбы, где суд вставал на сторону коммерсантов, требующих отменить охранный статус и считающих, что имеют право снести здание.

В планах значилось возведение элитного жилого комплекса. Не дождавшись окончательного судебного решения, собственник снёс здание бывшей дачи КПСС.

Ранее минкультуры региона заявило, что здание внесено в реестр вновь выявленных объектов культурного значения и планировалось к занесению в реестр памятников культурного наследия. Уничтожение таких объектов влечёт штраф до 3 млн рублей или лишение свободы до трёх лет.

Между тем в областной прокуратуре сообщили об отказе проверки состояния здания, когда оно было уже наполовину разрушено. В надзорном ведомстве отметили, что объект не имеет охранного статуса. На тот момент статус обжаловался в суде.

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