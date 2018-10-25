В Калужской области 72% инфицированных ВИЧ — жители в возрасте 30–39 лет

Калуга, , 10:23 — REGNUM В Калужской области по состоянию на 1 октября 2018 года было выявлено 260 новых случаев заражения ВИЧ. 72% заболевших — это жители региона в возрасте 30−39 лет, 28% — иногородние и иностранные граждане. Об этом 25 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калужском областном специализированном центре инфекционных заболеваний и СПИД.

Чаще всего ВИЧ выявляли в Обнинске, а также Думиничском, Жуковском, Боровском, Ульяновском, Малоярославецком, Спас-Деменском и Тарусском районах области. Кроме того, в последние годы в Калужской области растет доля сельских жителей —0носетелей вируса. О поздней диагностике ВИЧ среди жителей сёл свидетельствует и более высокая их доля (28,3%) среди умерших в течение года после выявления инфекции.

Тем не менее, по данным центра, эпидемический процесс на территории Калужского региона характеризуется снижением уровня заболеваемости. Показатель заболеваемости населения области ВИЧ в 2018 году составил 295,8 человека на 100 тыс. населения, что в два раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Этому в значительней мере способствует увеличивающийся охват обследований на ВИЧ среди населения области.

Так, в 2018 году в регионе было дополнительно выделено свыше 14 млн рублей на проведение обследований. За девять месяцев 2018 года было протестировано 164 112 человек. Впрочем, власти области считают принимаемые меры недостаточными и планируют увеличить охват населения исследованиями.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по результатам анализа информации, собранной Европейской наблюдательной системой в период с 2004 по 2015 год, в 31 стране Европы отмечают аналогичную с Россией ситуацию в развитии эпидемии ВИЧ. Каждый шестой случай ВИЧ-инфекции и в Европе, и в России выявляется у пациентов старше 50 лет. Заболеваемость ВИЧ среди лиц старше 50 лет увеличилась в 16 странах, в том числе в Германии, Ирландии и Бельгии. Причём у пациентов старших возрастных групп ВИЧ-инфекция чаще выявляется на поздних стадиях. Также ещё одной из причин позднего обращения ВИЧ-инфицированных за медицинской помощью являются опасения, связанные с открытием ВИЧ-статуса.

На основе анализа информации из 19 стран каждый пятый, живущий с ВИЧ, избегает обращения в клинику или больницу из-за страха столкнуться с дискриминацией. Именно поэтому многие государства, в том числе и Россия, выделяют средства на проведение доступного, анонимного и добровольного тестирования граждан на ВИЧ-инфекцию.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужанам предложили узнать свой ВИЧ-статус