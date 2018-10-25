В США разыгран джекпот лотереи Mega Millions — около $1,54 млрд

Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Джекпот последнего розыгрыша популярной американской лотереи Mega Millions немного не дотянул до рекордных $1,6 млрд. Как уточнили организаторы лотереи, разыгранная 23 октября сумма составила почти $1,54 млрд.

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«Окончательная сумма составила меньше предварительных оценок в $1,6 млрд», — уточнил представитель Мэрилендской лотереи, слова которого приводит Associated Press.

Видео опубликовано: Associated Press

Ранее сообщалось о том, что обладателем джекпота в размере $1,6 млрд стал человек, купивший выигрышный билет в штате Южная Каролина. Такую баснословную сумму ему принесли выпавшиев ходе лотереи числа: 5, 28, 62, 65, 70 и 5.

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Победитель пока не объявился. На это у него есть 180 дней, пишет The New York Times.

«На данный момент мы не знаем, это один человек или группа людей, нам ничего неизвестно о личности игрока», — заявил представитель лотереи Тони Купер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организаторы одной из самых популярных лотерей Соединённых Штатов Mega Millions объявили, что джекпот розыгрыш, который состоялся 19 октября, вырос до рекордных $868 млн. Предыдущий джекпот не достался никому, однако восемь жителей США выиграли по $1 млн, а ещё одному счастливчику достался приз в $5 млн.

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