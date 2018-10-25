В Арктическом университете проявили интерес к опыту ВЛКСМ

Архангельск, , 10:19 — REGNUM Обобщение ценного опыта Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) и использование лучших практик в современном образовательном процессе и в молодежной среде назвала важным ректор Северного (Арктического) федерального университета Елена Кудряшова, выступая на межрегиональной научно-практической конференции к 100-летию комсомола. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Конференция «Комсомол, молодежная политика, современные молодежные организации: уроки истории и преемственность» проходит в САФУ 24−25 октября. Ветераны комсомольской организации, преподаватели, исследователи, студенты и представители власти говорят о наследии ВЛКСМ, сравнивают комсомол с современными молодежными организациями, обсуждают, какой опыт из комсомольского прошлого может быть полезен для современной молодежи.

Выступая с приветственным словом, Кудряшова отметила, что для многих годы комсомольской юности — это не просто яркие воспоминания, а серьезная школа воспитания личности, гражданина, лидера. Она также выразила уверенность в новом поколении, в том, что опыт ветеранов молодые люди используют для улучшения будущего России.

В первый день конференции прошло пленарное и секционное заседание. Участникам конференции продемонстрирована выставка «Из истории комсомольских организаций АЛТИ—АГПИ». Сегодня в рамках мероприятия пройдет круглый стол «Комсомол — школа лидерства».

Добавим, что мероприятия к столетию комсомола проводятся в эти дни в разных вузах России. Ранее в Нижнем Новгороде предложили рассматривать историческое событие как повод начать новый этап работы по восстановлению государственного подхода к работе с молодежью.

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