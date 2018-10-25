Невыездные должники выплатили почти 45 млн рублей с начала года

Москва, , 09:52 — REGNUM Ограничение выезда за границу заставило должников выплатить с начала 2018 года почти 45 млн рублей. Такие данные привели в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России. Должники полностью или частично исполнили требования почти 1,4 млн исполнительных документов за восемь месяцев года. Это на 268,6 тыс. исполнительных документов (или на 24,6%) больше, чем за тот же период в 2017 году. С должников удалось взыскать 44,8 млрд рублей, уточняет ТАСС. Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 мая 2017 года выезд за границу из-за долгов был закрыт для 1,6 млн граждан. К 1 декабря того же года показатель вырос до 1,9 млн человек.

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