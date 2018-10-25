Опрос: 53% французов выступают против ядерной энергии

Париж, , 09:35 — REGNUM Большинство французов выступают против ядерной энергии, доля которых продолжает расти с годами, показывает опрос Odoxa, сообщает Le Figaro.

Согласно данным интернет-опроса, 53% респондентов заявили, что они выступают против «производства энергии атомными электростанциями».

Издание отмечает, что доля противников атома выросла более чем на две трети за последние пять лет.

Только 28% французов хотят, чтобы энергетическая политика государства была достигнута как можно скорее, даже если это приведет к удорожанию стоимости электричества.

Напомним, Елисейский дворец объявил в среду, 24 октября, что многолетняя энергетическая программа государства, «дорожная карта» на последующие десять лет, находится в завершающей стадии и будет представлена в скором времени.