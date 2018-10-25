В Ульяновске открыли памятник адмиралу Ушакову

Ульяновск, , 09:24 — REGNUM Церемония открытия памятника адмиралу Российского флота Фёдору Ушакову прошла в Ульяновске на Аллее Славы в парке Победы. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Ульяновского государственного университета (УлГУ).

Мероприятие посетили представители Симбирской епархии, законодательного собрания Ульяновской области, сотрудники мэрии Ульяновска, представители общественных организаций, военные моряки, ветераны Военно-Морского флота России.

Отмечается, что в ходе церемонии гостям представили студентку УлГУ Марию Гусарову — учащуюся на факультете математики, информационных и авиационных технологий, которая проявила инициативу и выиграла грант Росмолодежи на изготовление и установку этого монумента.

Фёдор Ушаков — создатель Черноморского флота, командующий им в 1790—1798 гг., сделал серьёзный вклад в развитие тактики парусного флота в ходе Русско-турецкой войны 1787−1791 гг., командовал русско-турецкой эскадрой в Средиземном море 1798−1800 гг. В 1799 году был произведён в адмиралы. Ушаков не потерял в боях ни одного корабля, одержал победу в 43 морских сражениях и ни одного поражения не потерпел.