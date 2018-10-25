Чемпион «Формулы-1» Ники Лауда выписан из больницы после пересадки легкого

Вена, , 09:21 — REGNUM Трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда покинул госпиталь после трансплантации легкого, пишет газета Kronen Zeitung.

Как сообщили медики, 69-летний австриец покинул Центральный клинический госпиталь Вены 24 октября — спустя два с половиной месяца после серьезной операции. 25 октября лечащие врачи Лауды на пресс-конференции предоставят подробную информацию о состоянии его здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа Ники Лауда подвергся операции по пересадке легкого. По словам лечащего врача, срочная трансплантация дыхательного органа была вопросом жизни и смерти.

Напомним, Лауда — чемпион «Формулы-1» 1975, 1977 и 1984 годов, а также предприниматель, неисполнительный директор команды «Формулы-1» Mercedes и владелец собственной авиакомпании Laudamotion. В 2013 году на экраны вышел фильм «Гонка» режиссера Рона Ховарда, в сценарий которого положена история жизни Ники Лауды.

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