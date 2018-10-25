В Samsung прокомментировали сообщения об иске к Собчак

Москва, , 09:15 — REGNUM Представитель южнокорейской компании-производителя электроники Samsung Елена Кручинина назвала слухами информацию о том, что юристы компании готовят иск против телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает РБК.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Samsung подаст иск на $1,6 млн против Собчак за то, что журналистка, являясь «послом бренда» в России, многократно была замечена в публичном пространстве с гаджетами конкурента южнокорейского производителя — американской компании Apple.

«На текущий момент я готова ответить, что это слухи — и относительно подачи иска, и относительно штрафа. Слухи мы не комментируем», — цитирует агентство слова Кручининой.

Представители Ксении Собчак также не стали комментировать эти сообщения, назвав их слухами из желтой прессы.