Четверг, 25 Октября 2018 года
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В Samsung прокомментировали сообщения об иске к Собчак

Общество

Ранее появились сообщения о том, что Samsung подаст иск против Собчак за то, что журналистка, являясь «послом бренда» в России, многократно была замечена в публичном пространстве с гаджетами Apple

Москва, 25 октября 2018, 09:15 — REGNUM  Представитель южнокорейской компании-производителя электроники Samsung Елена Кручинина назвала слухами информацию о том, что юристы компании готовят иск против телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает РБК.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Samsung подаст иск на $1,6 млн против Собчак за то, что журналистка, являясь «послом бренда» в России, многократно была замечена в публичном пространстве с гаджетами конкурента южнокорейского производителя — американской компании Apple.

«На текущий момент я готова ответить, что это слухи — и относительно подачи иска, и относительно штрафа. Слухи мы не комментируем», — цитирует агентство слова Кручининой.

Представители Ксении Собчак также не стали комментировать эти сообщения, назвав их слухами из желтой прессы.

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