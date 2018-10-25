Воду в загрязнённой АЛРОСА реке Якутии подвергнут дополнительной проверке

Якутск, , 09:17 — REGNUM Воду из якутской реки Вилюй отправят на новое исследование из-за недовольства экологов и представителей общественных организаций Якутии результатами независимого анализа её проб. Проведение повторной экспертизы анонсировало министерство экологии республики. В дополнительном экологическом мониторинге состояния воды в реке принимают участие общественники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского природоохранного ведомства.

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Новой оценке будет подвергнуто качество воды не только на поверхности Вилюя, но и возле дна. Кроме того, будет проведён анализ донных отложений реки, которая является источником питьевой воды для жителей четырёх муниципалитетов Якутии.

Пробы воды реки Вилюй из Нюрбинского, Сунтарского, Верхневилюйского и Вилюйского районов будут доставлены в испытательную лабораторию «Республиканская аналитическая инспекция» для выполнения расширенного перечня лабораторных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября представители инициативной группы экологов и общественников Якутии заявили, что авария на Иреляхских дамбах алмазодобывающей компании АЛРОСА, тему последствий которой в республике уже почти месяц считают исчерпанной, на самом деле до сих пор влияет на жизнь людей в населённых пунктах на берегах реки Вилюй. Активисты отправили на независимую экспертизу пробы, взятые в водоёме уже после того, как Роспотребндзор заявил о соответствии воды Вилюя нормативным показателям. Однако эксперты ООО «ЭСГ «Охрана труда» пришли к выводу, что во всех трёх пробах воды превышены допустимые показатели по алюминию (в 1,5 раза), железу (в 2 раза), марганцу (в 4 раза) и меди (в 6 раз).

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Напомним, загрязнённая промывкой алмазов вода из дражных котлованов Иреляхского месторождения АЛРОСА прорвалась через заградительные дамбы 19 августа. Сразу после ЧП концентрация взвесей и ионов металлов в воде реки Вилюй, которую люди использовали для питья, была превышены в сотни раз.

Ранее факт загрязнения АЛРОСА водоёмов Якутии стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников компании, допустивших ЧП. Прокуратура Якутии пришла к выводу, что прорыва дамб можно было избежать, если бы в алмазодобывающей компании при их эксплуатации соблюдались требования безопасности и за их состоянием кроме самой АЛРОСА как следует следили бы контролирующие органы. При этом алмазодобывающая компания свою вину не признаёт и отказывается платить штраф за загрязнение реки в размере 600 тыс. рублей, назначенный Росприроднадзором. Промывка алмазов ведётся без применения химикатов, а дамбы на дражных котлованах временные, и регистрировать их необязательно — аргументирует свою позицию АЛРОСА.

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