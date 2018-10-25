На заводе «Электроцинк» в Северной Осетии ввели режим временного простоя

Владикавказ, , 09:02 — REGNUM Завод «Электроцинк» после пожара, уничтожившего один из основных его цехов, закрыт на срок от полугода до восьми месяцев. На время остановки предприятия на нем введен режим временного простоя. Об этом заявила председатель республиканского комитета по занятости населения Альбина Плаева, пишет ТАСС.

«Об увольнении работников пока никто не говорит, там введен режим временного простоя, потому что выгорел цех, и мы ждем конкретики. Мы готовимся ко всем исходам разрешения вопроса», — цитирует агентство чиновницу.

По ее словам, согласно законодательству режим временного простоя гарантирует работникам «Электроцинка» выплату не менее двух третей средней заработной платы.

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Напомним, на предприятии, которое является одним из крупнейших в Северной Осетии до пожара работало около 1800 сотрудников. Пожар случился в ночь на 21 октября. Огнем был уничтожен один из основных цехов завода — электролитный. Работа всего предприятия из-за этого невозможна. Ранее генеральный директор Игорь Ходыко предполагал, что необходимо как минимум два месяца для возобновления работы.

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В Северной Осетии после случившегося прошел митинг, на котором жители города потребовали полного закрытия завода, который давно считается причиной экологических проблем в регионе. Закрыть завод потребовали не только горожане, но и мэр Владикавказа, на территории которого находится предприятие.

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