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Эхо вооружённого налёта: в Прикамье почтальон отсудила компенсацию

Общество

С ФГУП «Почта России» взыскано 100 тыс. рублей за то, что не были созданы безопасные условия работы для сотрудников

Пермь, 25 октября 2018, 08:57 — REGNUM  В Пермском крае суд взыскал с ФГУП «Почта России» компенсацию морального вреда в пользу почтальона. Женщина после совершённого на неё вооружённого нападения прошла лечение в психоневрологическом диспансере и признана непригодной по состоянию здоровья к некоторым видам работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермском краевом суде.

Добавим, нападение на водителя и сотрудницу почты, перевозивших крупную сумму денег, совершено в 2016 году в Чернушинском районе. Обошлось без жертв, деньги преступникам похитить не удалось.

Суд посчитал, что истец имеет право на компенсацию, поскольку работодатель не обеспечил безопасные условия работы. Водитель и сотрудник почты перевозили крупную сумму денег, при этом не имея оружия для защиты или охранного сопровождения. Однако иск удовлетворён частично. Почтальон требовала 500 тыс. рублей с работодателя, но реально взыщут 100 тыс. рублей.

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