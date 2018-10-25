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Принцесса Монако Шарлотта Казираги родила сына

Общество

Это уже второй ребенок для внучки 10-й княгини Монако Грейс Келли

Принцесса Монако Шарлотта Казираги родила сына
Новорожденный

Монако, 25 октября 2018, 08:57 — REGNUM  В княжеском доме Монако отмечают прибавление: у принцессы Каролины Ганноверской родился седьмой внук, пишет газета Kronen Zeitung.

24 октября стало известно, что 32-летняя дочь принцессы Каролины Шарлотта Казираги родила второго сына. Мать и сын чувствуют себя хорошо. Отец ребенка — Дмитрий Рассам, сын французской актрисы Кароль Буке и ливанского продюсера Жана-Пьера Рассама.

У Шарлотты Казираги уже есть один ребенок от брака с французским комиком Гадом Эльмалехом. Она — 11-я в очереди на трон Монако. После рождения законных детей у князя Монако Альбера II в 2015 году семья принцессы Каролины сдала свои позиции в очереди на княжение.

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