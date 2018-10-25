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Курганский университет будет развивать сотрудничество с вузами Узбекистана

Общество

Соглашения о сотрудничестве подписаны на образовательном форуме «Новые кадры — для новой экономики»

Курган, 25 октября 2018, 08:43 — REGNUM  Курганский государственный университет (КГУ) заключил соглашения о сотрудничестве с двумя вузами Узбекистана, которые позволят разработать дорожную карту взаимодействия на ближайший период и перспективу, об этом 25 октября сообщает пресс-служба вуза.

Партнерами российского вуза стали Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами и Узбекский государственный университет мировых языков. Соглашение с ними было подписано во время образовательного форума «Новые кадры — для новой экономики», который проходил в Ташкенте 18−19 октября.

Начальник международного отдела КГУ Галина Левченко, принимавшая участие в работе форума, отметила огромную заинтересованность узбекистанских партнеров в разработке совместных образовательных проектов и программ. Руководство российского вуза также проявило интерес к развитию диалога по ключевым вопросам научно-образовательного сотрудничества.

В резолюции форума наряду с другими итогами была подчеркнута взаимная потребность в максимальной гармонизации и интеграции образовательного пространства России и Узбекистана и намечена реализация межвузовских проектов в области академической мобильности, научных и инновационных форумов молодежи, проведения совместных исследований и других мероприятий сотрудничества вузов Российской Федерации и Республики Узбекистан.

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