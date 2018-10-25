В Казахстане исключат коррупционные риски при поступлении в магистратуру

Астана, , 08:36 — REGNUM В 2019/2020 учебном году в Казахстане в магистратуру будут принимать на основе комплексного тестирования, которое исключает участие вузов в проведении вступительных экзаменов, сообщает 25 октября издание Informburo со ссылкой на ответ председателя правительства Казахстана Бакытжана Сагинтаева на запрос депутатов партии «Народные коммунисты».

Депутаты фракции обратили внимание правительства на то, что государственные гранты в магистратуру стали объектом торговли и источником незаконного дохода для чиновников. Ситуация связана с тем, что в состав приемных и апелляционных комиссий входили непосредственно сотрудники вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство образования и науки Казахстана позволило абитуриентом сдать единое национальное тестирование для поступления в вузы в январе 2019 года. В случае успешной сдачи экзаменов абитуриенты могут рассчитывать только на платные места.

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