Норвежская кронпринцесса сообщила о своем неизлечимом заболевании

Осло, , 08:36 — REGNUM Норвежская кронпринцесса Метте-Марит страдает хронической болезнью, в связи с которой ей придется ограничить свое участие в общественной деятельности. Об этом заявила сама Метте-Марит в эфире норвежского шоу Dagsrevyen на телеканале NRK.

Кронпринцесса долгое время испытывала проблемы со здоровьем, но не знала их причины. Теперь диагноз стал ясен — это фибриоз легких. 45-летняя Метте-Марит будет проходить лечение в Норвегии, к которому будут привлечены иностранные специалисты. В связи с болезнью она и ее супруг, наследный принц Хокон, ограничат свои совместные публичные появления.

При фибриозе в легких в дыхательных органах образуются рубцовые ткани. Зачастую пациенты страдают от одышки и кашля, а также от сердечной недостаточности. Легочный фибриоз не излечивается, но прогрессирование болезни можно замедлить.

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