Четверг, 25 Октября 2018 года
10:18:24 МСК

Норвежская кронпринцесса сообщила о своем неизлечимом заболевании

Общество

В связи с болезнью принцесса Метте-Марит ограничит свою общественную деятельность

Осло, 25 октября 2018, 08:36 — REGNUM  Норвежская кронпринцесса Метте-Марит страдает хронической болезнью, в связи с которой ей придется ограничить свое участие в общественной деятельности. Об этом заявила сама Метте-Марит в эфире норвежского шоу Dagsrevyen на телеканале NRK.

Кронпринцесса долгое время испытывала проблемы со здоровьем, но не знала их причины. Теперь диагноз стал ясен — это фибриоз легких. 45-летняя Метте-Марит будет проходить лечение в Норвегии, к которому будут привлечены иностранные специалисты. В связи с болезнью она и ее супруг, наследный принц Хокон, ограничат свои совместные публичные появления.

При фибриозе в легких в дыхательных органах образуются рубцовые ткани. Зачастую пациенты страдают от одышки и кашля, а также от сердечной недостаточности. Легочный фибриоз не излечивается, но прогрессирование болезни можно замедлить.

Читайте развитие сюжета: Принцесса Монако Шарлотта Казираги родила сына

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное о Норвегии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить