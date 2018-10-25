В Дагестане по подозрению в злоупотреблениях задержан чиновник

Дагестанские Огни, Дагестан, , 08:10 — REGNUM Начальник управления образования города Дагестанские Огни задержан за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

В ведомстве отметили, что против чиновника возбуждено уголовное дело. По предварительной версии следствия, чиновник установил 20% надбавку к собственной зарплате за наличие почетного звания «Почетный работник общего образования РФ» — в то время как такая надбавка положена только педагогическим работникам. Сообщается, что таким образом чиновник за период с 2013 по 2016 год незаконно получил надбавок на сумму около 250 тыс. рублей.

«В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, и решается вопрос о предъявлении обвинения и избрания меры пресечения в отношении подозреваемого», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября стало известно, что брат экс-президента Дагестана Муху Алиева, бывший судья Советского районного суда города Махачкалы Махач Алиев признан виновным в вымогательстве взятки в крупном размере.

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