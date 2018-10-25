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На Майорке появится первый отель только для женщин

Общество

И феминизм здесь ни при чем, уверяет руководитель сети гостиниц

Порто-Кристо, Испания, 25 октября 2018, 08:16 — REGNUM  На испанском острове Майорка вскоре появится первая гостиница только для женщин, передает телеканал N-TV 25 октября.

Женская гостиница сети Som с 39 номерами будет доступна с апреля 2019 года в городе Порто-Кристо, расположенном в 60 км к востоку от столицы Пальмы.

«Речь идет не о том, чтобы каким-либо образом отстаивать феминизм или защиту прав женщин. Дело в удовлетворении растущего спроса», — сказал руководитель сети гостиниц Som Хоан Энрик Капелла прессе. По его словам, растет число женщин, путешествующих в одиночку или в женских группах.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре популярный у туристов остров Майорка пережил наводнение. Погибли 12 человек, в том числе иностранные туристы. Несколько до сих пор числятся пропавшими без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: Майорка: жертвы еще будут

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Туризм
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