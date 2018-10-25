Личный состав МЧС Приамурья перевели в режим повышенной готовности

Благовещенск, , 08:07 — REGNUM Спасатели Приамурья готовятся встретить надвигающеюся на регион непогоду во всеоружии. С 26 октября регионального Главное управление МЧС России и его структурные подразделения переведены в режиме повышенной готовности. Также подготовлены к реагированию подвижные, мобильные и стационарные пункты обогрева. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

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По данным синоптиков, уже с завтрашнего дня, 26 октября в большинстве районов Приамурья ожидаются снег, дождь, переходящий в мокрый снег. Порывы ветра могут усилиться до 15−20 м/с. Такая погода сохранится в Амурской области до 28 октября.

ГУ МЧС по Амурской области просит жителей региона принять необходимые меры личной безопасности в период низких температур: воздержаться от поездок на личном транспорте и поменьше времени проводить на открытом воздухе.

Водителям и пешеходам настоятельно рекомендовано быть аккуратнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, учитывать метеорологические условия.

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