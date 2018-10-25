Владельцы дорогих автомобилей в Павлодаре задолжали государству $123 тыс

Павлодар, Казахстан, , 08:16 — REGNUM Автовладельцы Павлодара задолжали государству 45 млн тенге ($123 тыс.) в виде налогов, сообщает 24 октября издание Pavlodarnews со ссылкой на руководителя отдела центра приема и обработки информации физических лиц городского управления госдоходов Максута Кантарбаева.

По его словам, большая часть должников — это владельцы дорогих автомобилей с большим объемом двигателей. Таких транспортных средств по городу насчитывается около 200.

В ходе рейда сотрудники налоговой службы совместно с полицейскими изъяли автомобиль Lexus LX4700, хозяин которого имеет долг в размере 650 тыс. тенге ($1777). Автомобиль с надписью «На штрафстоянку за неуплату налогов» провезли по центральным улицам города.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 октября владельцы «элитного» жилья в Алма-Ате задолжали государству 160 млн тенге ($431 866 по курсу на 15 октября) в виде налогов на имущество и землю.

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