В Москве 25 октября ожидаются дожди и мокрый снег

Москва, , 08:04 — REGNUM Сегодня, 25 октября, днем в Москве ожидаются дожди и мокрый снег, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до +6 градусов, ночью температура опустится до — 1 градуса. В Подмосковье днем ожидается до +8, ночью — до — 3 градусов. Ветер западный и северо-западный 5−10 м/с, атмосферное давление составит 731 мм рт. ст.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца октября в столичном регионе продержится достаточно тёплая для этого времени года погода. Температура воздуха будет на несколько градусов превышать климатическую норму. Поэтому менять летнюю резину на зимнюю автовладельцам пока не советуют.

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