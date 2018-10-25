Новосибирские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце

Новосибирск, , 07:55 — REGNUM Хирурги Новосибирского областного клинического кардиодиспансера продемонстрировали новый метод имплантации искусственного кардиостимулятора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Основывается новый метод, который получил название гисиальной стимуляции, на том, что электрические импульсы вызывают сокращение сердца почти идентичное природному. При помощи специального проводящего электрода и при контроле процесса рентгеном, хирурги подводят электрический импульс кардиостимулятора в нужный участок сердца — в пучок Гиса. Пациент при этом находится в сознании, что позволяет врачу, задавая вопросы о самочувствии, отрегулировать работу кардиостимулятора.

«Данная методика сложна с хирургической точки зрения и только начинает получать признание в ведущих мировых клиниках. С помощью специально разработанного электрода такие операции стали такими же простыми, как и обычная установка электрокардиостимулятора», — прокомментировал доктор медицинских наук, заведующий отделением сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Сергей Зенин.

Такая операция, которая атравматична и проводится малоинвазивным способом под местной анестезией, в первую очередь необходима людям, страдающим брадикардией.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Новосибирской области, новую методику по имплантации электрического кардиостимулятора новосибирские хирурги применили первые в России.

«Процедура имплантации электрокардиостимулятора давно стала обыденной процедурой во многих клиниках, оказывающих помощь пациентам с нарушениями ритма сердца. Но в медицинском сообществе был признан тот факт, что данное устройство, помимо того, что помогает пациенту, иногда оказывает ряд негативных эффектов. В частности доказано, что пациенты имеют дополнительные риски развития сердечной недостаточности и аритмии. Это происходит из-за того, что электрический импульс вызывает сокращение сердца, не похожее на естественное. При новом методе имплантации, позволяющем избавиться от этих негативных эффектов, стимулирующий электрод располагается в особом месте внутри сердца, так называемый пучок Гиса», — пояснили в региональном Минздраве.