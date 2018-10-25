Уполномоченный по этике минкультуры Казахстана задержан за взятку

Астана, , 07:55 — REGNUM Начальник административного аппарата министерства культуры и спорта Казахстана Еренай Даржибаев, отвечающий за противодействие коррупции, задержан при получении взятки в размере $37,5 тыс., пишет 24 октября газета «Время».

Сотрудники центрального аппарата национального бюро по противодействию коррупции провели задержание в ресторане Wall Street, где проходило мероприятие с участием сотрудников министерства культуры и спорта республики.

Деньги Даржибаеву передал руководитель товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Издательская корпорация «КАЗакпарат», который также возглавляет журнал «Казахстан».

В 2016 году Еренай Даржибаевбыл назначен на должность уполномоченного по этике министерства культуры и спорта Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил в отставку посла в Узбекистане Ерика Утембаева, который подозревается в хищении бюджетных средств в размере 14 млн тенге ($383 тыс.)

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Казахстана в Узбекистане подозревается в хищении $380 тыс