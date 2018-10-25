Запретные темы: о чём пилоты никогда не расскажут пассажирам

Лондон, , 07:29 — REGNUM У пилотов самолётов есть несколько тем, на которые они никогда не будут говорить с пассажирами. Так, пассажиры вряд ли узнают о том, чем им грозит турбулентность и насколько опасной она бывает. Их просто попросят пристегнуть ремни, чтобы не оказаться в какой-то момент прижатым к потолку или упасть на ручку кресла и сломать себе рёбра, ударившись о тележку с едой. Признания пилотов опубликовал таблоид Daily Mail.

Также лётчики рассказали, что им иногда трудно бывает заметить аэропорт, в котором надо приземлиться, потому что внизу слишком много огней. Не расскажут пассажирам и о террористической угрозе.

«Вы бы точно не хотели, чтобы одна группа пассажиров впадала в панику, в то время как другая считала бы себя крайне умной и попыталась бы самостоятельно обнаружить и обезвредить взрывное устройство. И, возможно, нашлась бы пара пассажиров, которые испугались бы так сильно, что попытались бы открыть аварийные выходы прямо во время полёта», — говорит пилот Air China Верикс Лин.

Рэндалл Каммингс признался, что часто у персонала так мало времени на уборку, что из салона после полёта успевают вынести только мусор, наушники с пледами, а дезинфекцию складных столиков, приборов, других поверхностей не проводят. То же самое касается и уборки туалетов.

Ещё одна тема-табу — возраст воздушного судна. «Я не упоминаю, что самолёт, в котором мы находимся, был построен в 1968 году», — рассказал пилот Энди Керр.

Большинство пилотов уверены, что эти темы должна остаться вне обсуждения с пассажирами.