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Ученые из Швеции рассказали о смертельной опасности зимы

Общество

Низкая температура воздуха может послужить фактором, повышающим риск сердечного приступа у людей

Стокгольм, 25 октября 2018, 07:21 — REGNUM  Ученые из Швеции выяснили, что температура воздуха ниже нуля градусов по Цельсию может послужить фактором, повышающим риск сердечного приступа у людей, соответствующее исследование опубликовано в журнале JAMA Cardiolgy.

Так, ученые исследовали данные почти 274 тыс. человек в возрасте от 50 до 89 лет, у которых с 1998 по 2013 год диагностировали инфаркт миокарда. Выяснилось, что сердечный приступ возникал у них на 10% чаще при температурах ниже нуля градусов.

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По данным исследователей, это объясняется сужением сосудов при низкой температуре, вследствие чего в сердце поступает меньше кислорода. Кроме того, говорится в исследовании, повышает риск заболевания частые грипп и простуды в холодное время года.

Напомним, ранее сообщалось, что в жаркую погоду значительно возрастает риск смертельного исхода, в особенности людей пожилого возраста. Это в основном связано с декомпенсацией хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и электролитными нарушениями.

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Научные исследования
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