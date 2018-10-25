Китайские власти выделили около $20 млн на борьбу с оползнем в Тибете

Лхаса, Китай, , 07:00 — REGNUM Китайские власти выделили финансовые средства и гуманитарную помощь в районы китайского Тибета, пораженные сходом оползня, равно, как и в некоторые районы провинций Сычуань и Юньнань, на юго-западе Китая, также пострадавшие от этой напасти, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Министерство финансов Китая и Министерство чрезвычайных ситуаций выделили 135 млн юаней (около $19,5 млн) для помощи тем районам страны, которые были поражены сходом оползня. В общей сложности было выделено 3 тыс. палаток, 30 тыс. пальто с хлопчатой подкладной и одеял наряду с 15 тыс. раскладушек.

Напомним, что Китайская государственная комиссия по борьбе с катаклизмами совместно с Министерством чрезвычайных ситуация запустили экстренный план действий самого низкого IV уровня после того, как оползень сошел на границе Тибета и провинции Сычуань 11 октября. В результате образовалась оползневая запруда на реке Цзиьша. Более 21 тыс. человек были переселены в безопасное место к 12 октября.

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