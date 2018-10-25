Мэрия Оренбурга отозвала документы на перевозки по 5 автобусным маршрутам

Оренбург, , 06:36 — REGNUM Администрация Оренбурга отозвала незаконно выданные свидетельства на право осуществления пассажирских перевозок по пяти автобусным маршрутам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной антимонопольной службе. В ведомстве подчеркнули, что в противном случае действия чиновников могли повлечь ограничение конкуренции на товарном рынке по осуществлению пассажирских перевозок.

Напомним, в Оренбурге с 2017 года на рынке пассажирских перевозок периодически разгораются скандалы. Эксперты говорят о переделе рынка. В своё время в центре внимания оказывались директор МКП «Оренбургские пассажирские перевозки», который впоследствии был уволен, а также начальник управления пассажирского транспорта, который при приёме на работу не соответствовал установленным законом квалификационным требованиям, предъявляемым к муниципальным служащим. Суд удовлетворил иск прокуратуры об увольнении этого чиновника.

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Большой резонанс получил конкурс на право получения свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Оренбурга по нерегулируемым тарифам. Мэрия неоднократно вносила в документацию изменения, это вызвало протест частных перевозчиков.

Также надзорные ведомства потребовали отозвать временные свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам №14, 28, 57, 107, 118 и провести открытый конкурс.

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