Монгольские дети с пороком сердца пройдут бесплатное лечение в Китае

Хух-Хото, Китай, , 06:35 — REGNUM Сорок семь монгольских детей, страдающих от врожденного порока сердца, получат бесплатное медицинское лечение в госпиталях китайской Внутренней Монголии и Пекина, сообщили в Обществе Красного Креста Китая, передает 24 октября агентство Синьхуа.

Доктора Пекинского госпиталя Аньчжэнь и Народного госпиталя Внутренней Монголии отправились в Улан-Батор, где провели диагностику врожденного порока сердца у детей в возрасте от года до четырнадцати лет. В общей сложности 47 детей с этим заболеванием получат бесплатное хирургическое лечение в Китае в ноябре 2018 года. Из них двадцать будут лечиться в госпиталях Внутренней Монголии.

Данная гуманитарная программа была запущена под эгидой Фонда Красного Креста Китая. В планах предоставить бесплатную медицинскую помощь сотне детей с сердечными заболеваниями. В 2017 году в обще сложности 53 монгольских ребенка прошли соответствующее лечение и реабилитацию в Китае.

Отметим, что в Китае действует также гуманитарная программа «Яркое путешествие», в рамках которой китайские хирурги делают бесплатные операции по лечению катаракты для нуждающихся жителей Мьянмы, Лаоса и других стран.

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