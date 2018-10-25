Челябинский завод заплатит миллион рублей за трудоустройство мигрантов

Челябинск, , 06:07 — REGNUM Штраф в размере миллиона рублей заплатит челябинский завод по изготовлению железобетонных изделий за незаконное трудоустройство иностранных граждан, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В ходе проверочных мероприятий, проведенных в январе 2018 года, на заводе обнаружены девять работающих иностранных граждан в нарушение трудового законодательства. Руководство предприятия привлечено к административной ответственности (часть 1 статьи 18.15 КоАП).

«По результатам рассмотрения административных материалов Калининским районным судом Челябинска в отношении юридического лица вынесены постановления о наложении административных штрафов на общую сумму 1 миллион 125 тысяч рублей», — сообщили в МВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября на трассе под Челябинском был оштрафован водитель, переоборудовавший автобус для перевозки мигрантов: в салоне были установлены диваны и кресла. На переоборудование салона разрешения в ГИБДД он не получал.

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