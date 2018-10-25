Стали известны сроки проведения X Выставки индустрии туризма Китая

Пекин, , 06:05 — REGNUM Выставка индустрии туризма Китая — 2018 пройдет в Тяньчцзине с 9 по 11 ноября, сообщили в Министерстве культуры и Туризма Поднебесной, передает 24 октября агентство Синьхуа.

Выставка будет организована совместно министерством и Муниципальным народным правительством города центрального подчинения Тяньцзиня. Ожидается, что ее посетят представители более 700 компаний и порядка 300 тыс. посетителей, отметил представитель туристического бюро Тяньцзиня Лю Гуймин.

Выставка будет поделена ан семь тематических секций, посвященные туристической продукции различных категорий. Одной из самых значимых станет вовлечение стран в проект «Нового шелкового пути», отметил Лю.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет целый ряд тематических семинаров по темам инновационного развития городского туризма, интернета и больших данных. Все они пройдут одновременно с основными мероприятиями выставки.

Напомним, что Выставка индустрии туризма Китая впервые прошла в 2009 году. С тех пор её посетили более 1,77 млн гостей из более, чем 80 стран и регионов мира. Выставка 2018 года станет уже десятой по счету.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейшая китайская онлайн-турфирма займется пропагандой защиты животных