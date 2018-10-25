Синьхуа подписало договор о сотрудничестве с Лаосским новостным агентством

Пекин, , 05:55 — REGNUM Китайское информационное агентство Синьхуа и Лаосское новостное агентство, известное также, как KPL подписали соглашение об обменах и двухстороннем сотрудничестве в информационной сфере, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Во время встречи в Пекине с президентом KPL Соунтхоне Кхантхавонгом, президент Синьхуа Цай Минчжао заявил, что новое соглашение поможет в дальнейшем наращивать двустороннее сотрудничество в сфере обмена текстом, фото, видео и аудио продукцией.

Кроме того, по его мнению, усиление взаимодействия между двумя крупнейшими новостными организациями двух стран только укрепит китайско-лаосскую дружбу и взаимное понимание двух народов.

Соунтхоне, назвав Синьхуа стратегическим партнером KPL, отметил, что за последние году эффективность взаимодействия между новостными агентствами двух стран только усиливается. В частности, он поблагодарил Синьхуа за помощь в обучении и оснащении всем необходимым оборудованием персонала KPL.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Синьхуа укрепляет также отношения с Украинформом. По приглашению этого украинского агентства главный редактор Синьхуа Хэ Пин посетил Киев с трехдневным визитом.

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