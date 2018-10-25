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Мать стрелка из Керчи пропала с работы после трагедии

Общество

Где она находится теперь — неизвестно

Керчь, Крым, 25 октября 2018, 05:54 — REGNUM  Мать студента керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, устроившего взрыв и стрельбу в учебном заведении, перестала выходить на работу после трагедии и скрылась, сообщает главврач Крымского республиканского онкологического диспансера, в котором женщина работала санитаркой, Игорь Акиншевич.

Он рассказал, что мать Рослякова действительно числится санитаркой в Керчи, однако с момента трагедии она перестала выходить на работу. По его словам, нынешнее ее местонахождение неизвестно. Однако по работе она не вызывала никаких нареканий. Акиншевич также подчеркнул, что после произошедшего в колледже, женщина лично принимала пострадавших.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв самодельного устройства в столовой учебного заведения, а затем начал расстреливать педагогический состав и учащихся. В результате стрельбы погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали. После стрельбы Росляков покончил с собой.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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