София, , 05:14 — REGNUM Китайско-болгарский форум ректоров высших учебных заведений прошел в болгарской столице Софии под общим лозунгом «Сотрудничество, вызовы, будущее», сообщает 24 октября агенство Синьхуа.

Порядка 60 ректоров и администраторов из 44 китайских университетов и колледжей, занимающихся высших образованием, приняли участие в мероприятии, которое проводилось в Софийском университете «Святого Климента Охридски».

Обращаясь к собравшимся участникам, политический советник Посольства Китая в Софии Янь Цяьцюнь заявил, что Китай и Болгарию связывает традиционная дружба, которая длится семь десятилетий, а образовательные обмены стали важным аспектом развития двусторонних отношений, а также самым популярным и эффективным мостом, связывающим народы двух стран.

Директор Департамента международного сотрудничества при Китайской ассоциации международных образовательных обменов Фу Бо, в свою очередь отметил, что китайская делегация прибыла в Болгарию, чтобы узнать как можно больше об этой стране и достичь большего взаимного понимания.

Профессор Софийского университета, заместитель ректора в сфере исследований и проектной деятельности Николай Ватанов также заявил, что он крайне впечатлён тем, как много выдающихся гостей из многих ведущих китайский университетов посетило мероприятие с целью обсудить возможности для развития сотрудничества.

«Отношения между университетами являются крайне важными для наших стран и народов, а также еще более важными для наших детей и учащихся», — заявила заместитель ректора в области программ бакалавриата и магистратуры Софийского университета профессор Рената Божанкова.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай и Болгария намерены создать «мозговой центр» развития инфраструктуры в рамках проекта «Нового шелкового пути», в связи с чем Китай намерен налаживать более тесные отношения с такими болгарскими организациями, как Софийский университета транспорта в среде прочих.

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Кроме того, первый китайский культурный центр был создан в Софии для развития культурных обменов между народами двух стран

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