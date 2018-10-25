Шахназаров: России нужна такая идеология, которая скрепила все народы

Москва, , 04:11 — REGNUM России нужна наднациональная и надконфессиональная идея и цель, чтобы связать воедино столь разнообразную страну, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

"Мы, когда говорим о концепции, мы должны понимать, какая ее цель. Задача концепции по национальному вопросу в России может быть только одна: создать такую идеологию, которая бы скрепила все эти многочисленные и очень разные народы», — заявил эксперт, добавив, что сегодняшняя концепция, которая существует в России этому соответствует крайне слабо.

По его мнению, необходимо найти какую-то идею, которая могла бы сцепить воедино страну, создав у людей разных народов и религий ощущение того, что мы являемся представителями одной нации в рамках общей родины.

Отметим, что по мнению Шахназарова, блестящим образом эта проблема была решена в Советском Союзе, когда была создана наднациональная советская идентичность и надрелигиозная идеология коммунизма, которые вкупе разрешили внутренние противоречия.

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