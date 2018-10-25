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Редкие дельфины у самого длинного в мире моста обманули экологов

Общество

Они посетили акваторию моста, несмотря на угрозу вымирания

Пекин, 25 октября 2018, 04:20 — REGNUM  Возле самого длинного в мире моста, соединяющего Гонконг, Макао и Чжухай, появились редкие белые дельфины, сообщает New China TV.

Отмечается, что проект этого моста ранее критиковали представители экологических движений именно из-за угрозы сокращения популяции китайских белых дельфинов. Однако, несмотря на прогнозы экологов, дельфины все же посетили акваторию у самого длинного в мире моста.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в Китае был открыт 55-километровый мост, связавший Гонконг, Макао и город Чжухай. В честь открытия моста-рекордсмена прошли торжественные мероприятия. Церемонию открытия посетил председатель Китая Си Цзиньпин.

Читайте ранее в этом сюжете: Самый длинный морской мост в мире теперь доступен для движения автомобилей

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