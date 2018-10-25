В Москве задержан глава Центра патриотического воспитания

Москва, , 00:58 — REGNUM Задержание директора Центра патриотического воспитания и школьного спорта Андрея Шашкова проведено в российской столице силами Следственного комитета РФ, со ссылкой на свои источники передает РБК.

Уточняется, что Центр попал в поле зрения правоохранителей еще в марте, а летом в организации прошла прокурорская проверка. 24 октября в офисе Центра и на квартире у Шашкова проведены обыски.

Кроме директора задержаны еще двое — подчиненные Шашкова. Все трое подозреваются в «хищении бюджетных средств группой лиц в особо крупном размере».

Напомним, Центр патриотического воспитания и школьного спорта функционирует с 1999 г. Московский городской детский морской центр им. Петра Великого и оздоровительно-образовательный центр «Патриот» (Рузский район, Московскоя область) входят в структуру Центра.

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