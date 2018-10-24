Алексей Анисимов: ОНФ продолжит мониторинг исполнения майского «суперуказа»

Москва, , 23:33 — REGNUM В среду, 24 октября состоялось первое заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Были рассмотрены 12 нацпроектов и программ, особое внимание было уделено контролю за выполнением «майского указа» Президента РФ Владимира Путина, задачи и целевые показатели которого прописаны в нацпроектах.

В состав Совета входит руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов, который также принял участие в заседании.

В ходе заседания Глава государства поручил Народному фронту продолжить практику общественного контроля и анализировать, как россияне воспринимают ход исполнения нацпроектов и, главное, как они влияют на качество жизни простых людей.

«Нужно шире использовать накопленный опыт гражданского контроля и в этой связи в рамках Общероссийского народного фронта хочу попросить активистов, экспертов этой общественной организации и дальше действовать столь же энергично, как и в предыдущее время», — сказал Владимир Путин.

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Правительство РФ сообщило о том, что завершило формирование национальных проектов по основным направлениям нового «майского указа» Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Следующий этап — начать воплощение этих проектов в жизнь и внимательно следить за качеством их исполнения. Конкретные действия Народного фронта по контролю за исполнением нацпроектов уже прописаны в «дорожных картах», которые эксперты представят на съезде ОНФ в ноябре. Общественному контролю за исполнением майского «суперуказа» президента будет посвящено и ближайшее заседание Центрального штаба ОНФ.

«Народный фронт будет оценивать результаты исполнения майского «суперуказа» президента с точки зрения их влияния на качество жизни россиян, — сказал Алексей Анисимов, — Мы будем анализировать, как граждане воспринимают планируемые результаты в первую очередь в самых проблемных точках реализации указа. Собственно, ОНФ с самого начала был и остается общественной площадкой, активисты и эксперты которой следят за исполнением указов президента и дают свои заключения о качестве выполнения того или иного поручения. С июня мы начали работу в новом формате — эксперты ОНФ не только оценивают итоговые доклады кабмина, но и заранее направляют свои предложения, предварительно обсуждая их с обычными гражданами по всей стране. Причем к нашим мониторингам острых, проблемных ситуаций все активнее подключается молодежь. Народный фронт будет контролировать, как нацпроекты реализовываются «на земле» — не в кабинетах или на бумаге, а как они отражаются на людях, на каждом конкретном человеке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года в Народном фронте были созданы 12 тематических площадок, которые соответствуют национальным проектам и программам из нового «майского указа» главы государства.

В рамках площадок ОНФ работает над предложениями по реализации поставленных президентом задач, а также осуществляет контроль исполнения «суперуказа» президента.