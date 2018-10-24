В Samsung назвали слухами информацию об иске против Собчак

Москва, , 21:44 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung опровергла информацию о том, что она намерена подать иск на $1,6 млн против Ксении Собчак, за то что она, являясь послом бренда Samasung, многократно появлялась в публичном пространстве с гаджетами от Apple. Об этом сегодня, 24 октября, заявила представитель компании Samsung Елена Кручинина в интервью РБК.

Напомним, ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что южнокорейская компания Samsung готовит иск против Ксении Собчак за то, что она нарушила соглашение с компанией. Оказалось, что Собчак является так называемым послом бренда Samsung, но в публичном пространстве, в частности в различных интервью, неоднократно использовала телефоны марки Apple — принципиального конкурента Samsung.

Представители Собчак отказались комментировать эту информацию, назвав её слухами из желтой прессы.

Представитель Samsung также заявила, что данная информация не соответствует действительности.

«Мы видим информацию, которая появляется в медиа. На текущий момент я готова ответить, что это слухи — и относительно подачи иска, и относительно штрафа. Слухи мы не комментируем», — сказала Кручинина.